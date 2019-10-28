Світоліна: Старалася сфокусуватися на своїй грі

Еліна Світоліна у матчі проти другої ракетки світу Кароліни Плішкової намагалася концентруватися на своїй грі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Як мені вдалося впоратися з подачею Плішкової? Я намагалася бути готовою приймати її потужну подачу, вводити в гру другий м'яч, швидко реагувати. Цей корт трохи повільний, так що у мене було трохи більше часу, щоб відреагувати на подачу. Це трохи допомагало моєму прийому сьогодні. Я намагалася фокусуватися на своїй грі.

До сих пір не можу повірити, що приїхала сюди як діюча чемпіонка. Для мене це великий привілей, що я можу тут грати, і також це честь, що я можу боротися з топ-тенісистками на цьому турнірі", - розповіла Світоліна.