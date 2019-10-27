Світоліна незадоволена виступами на турнірах Grand Slam

Перша ракетка України Еліна Світоліна хотіла краще виступити на турнірах Grand Slam.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Безумовно, виступ в півфіналах на Grand Slam - це був особливий досвід для мене. Але я, звичайно, незадоволена результатами. Мені б хотілося зіграти краще на мейджорах. Але це теж були маленькі позитивні кроки, які я зробила в цьому році, - виступити краще на турнірах Grand Slam”, - розповіла Світоліна.