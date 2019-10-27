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Світоліна незадоволена виступами на турнірах Grand Slam

Сьогодні 16:11 575 0
Еліна Світоліна прокоментувала свої виступи у сезоні
Світоліна незадоволена виступами на турнірах Grand Slam
#Світоліна, #теніс, #Підсумковий турнір

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна хотіла краще виступити на турнірах Grand Slam.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Безумовно, виступ в півфіналах на Grand Slam - це був особливий досвід для мене. Але я, звичайно, незадоволена результатами. Мені б хотілося зіграти краще на мейджорах. Але це теж були маленькі позитивні кроки, які я зробила в цьому році, - виступити краще на турнірах Grand Slam”, - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

Раніше, Соболенко виграла WTA Elite Trophy.

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