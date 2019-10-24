Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі

Фінал Підсумкового турніру WTA 2018 року проти Слоан Стівенс став для Еліни Світоліної одним із найголовніших матчів у кар’єрі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Фінал проти Слоан Стівенс став для мене одним з найголовніших матчів в моїй кар'єрі. Мені б хотілося краще стартувати в цій грі. Слоан показувала відмінний теніс, а я намагалася повернутися в гру, проявити свої найкращі вольові якості і в підсумку я була за це винагороджена. Це був один з найкращих моментів у кар'єрі і у мене все ще мурашки біжать, коли я дивлюся відео матчу. Для мене і моєї команди це був особливий момент, він назавжди залишиться в моєму серці і в моїй пам'яті", - відзначила Світоліна.