Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром

Фінал WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада

Перша ракетка України Еліна Світоліна побувала на урочистому відкритті турніру під назвою WTA Finals, який цього року пройде у Шеньчжені.

Про це повідомила українка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The 2019 @shiseido_corp @wtafinals lineup ⭐️🏆🎾 Публикация от WTA (@wta) 25 Окт 2019 в 1:56 PDT

Нагадаємо, що 25-річна українка - чинна чемпіонка турніру і вже втретє поспіль опинилася в числі восьми найкращих тенісисток сезону.

Фінал WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада.

Раніше, Світоліна прибула на Підсумковий турнір.

Нагадаємо, Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі.