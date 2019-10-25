Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром

Джерело - sport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна побувала на урочистому відкритті турніру під назвою WTA Finals, який цього року пройде у Шеньчжені.
Про це повідомила українка в Instagram.
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Нагадаємо, що 25-річна українка - чинна чемпіонка турніру і вже втретє поспіль опинилася в числі восьми найкращих тенісисток сезону.
Фінал WTA пройде з 27 жовтня по 3 листопада.
Раніше, Світоліна прибула на Підсумковий турнір.
Нагадаємо, Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі.