Світоліна прибула на Підсумковий турнір

Змагання восьми найкращих тенісисток сезону стартують в неділю.

Еліна Світоліна прибула в китайський Шеньчжень, де в найближчу неділю стартує Підсумковий турнір WTA. Перша ракетка України захищатиме титул переможниці торішнього Підсумкового турніру.

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У нинішньому сезоні Еліна ще не виграла жодного трофея, але двічі дійшла до півфіналів турнірів Grand Slam на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США, що дозволило українці посісти третє місце в світовому рейтингу.

Відтоді позиції Світоліної в рейтингу погіршилися, і на сьогодні вона займає 8-е місце в списку найкращих тенісисток планети.