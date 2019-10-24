Ілля Марченко розібрався із хорватським тенісистом

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до 1/4 фіналу челленджера ATP в Бресті.

У третьому колі українець обіграв хорвата Ніно Сердарушич.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин. На рахунку українця чотири ейси і чотири подвійні помилки. Марченко відіграв п'ять брейк-пойнтів з п'яти та ні разу не віддав гейм на своїй подачі.

ATP Challenger Tour, хард

Брест (Франція)

Призовий фонд € 92,040

1/8 фіналу, 24 жовтня

Ілля Марченко - Ніно Сердарушич 6:4, 7:6(4)

Нагадаємо, Марченко стартував з перемоги в основній сітці турніру у Франції.

Також, в оновленому рейтингу ATP Марченко піднявся на дві позиції.