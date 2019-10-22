Марченко стартував з перемоги в основній сітці турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко на старті основної сітки челленджеру у Франції в двох сетах здолав Лукаса Кляйна зі Словаччини.
У другому колі Марченко зіграє проти третього сіяного Томаса Фаббіано з Італії.
ATP Challenger Tour, хард
Брест (Франція)
Призовий фонд € 92,040
Перше коло, 22 жовтня
Ілля Марченко (Україна) - Лукас Кляйн (Словаччина) 6:4, 6:2
Раніше, Ястремська дізналася суперниць у групі одиночного малого Підсумкового турніру.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу ATP Марченко піднявся на дві позиції.