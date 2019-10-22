Марченко стартував з перемоги в основній сітці турніру у Франції

Матч тривав одну годину дві хвилини

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко на старті основної сітки челленджеру у Франції в двох сетах здолав Лукаса Кляйна зі Словаччини.

У другому колі Марченко зіграє проти третього сіяного Томаса Фаббіано з Італії.

ATP Challenger Tour, хард

Брест (Франція)

Призовий фонд € 92,040

Перше коло, 22 жовтня

Ілля Марченко (Україна) - Лукас Кляйн (Словаччина) 6:4, 6:2

Раніше, Ястремська дізналася суперниць у групі одиночного малого Підсумкового турніру.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу ATP Марченко піднявся на дві позиції.