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Стаховський покинув турнір у Гамбурзі

Сьогодні 19:27 243 0
Сергій Стаховський не зміг пробитися у чвертфінал
Стаховський покинув турнір у Гамбурзі
#Стаховський, #теніс, #Гамбург

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг пробитися до чвертьфіналу хардового турніру у Гамбурзі.

В 1/8 фіналу українець він поступився турку Алтугу Челікбілеку.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Стаховський зробив дев'ять ейсів, не реалізував свій єдиний брейк-поінт і допустив п'ять подвійних помилок

Tennis Challenger Hamburg - ATP Challenger Tour
Гамбург, Німеччина
Призовий фонд - € 46,600
Третє коло, 24 жовтня

Сергій Стаховський - Алтуг Челікбілек 6:7 (6), 2:6

Нагадаємо, Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру.

Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині.

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