Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг пробитися до чвертьфіналу хардового турніру у Гамбурзі.
В 1/8 фіналу українець він поступився турку Алтугу Челікбілеку.
Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Стаховський зробив дев'ять ейсів, не реалізував свій єдиний брейк-поінт і допустив п'ять подвійних помилок
Tennis Challenger Hamburg - ATP Challenger Tour
Гамбург, Німеччина
Призовий фонд - € 46,600
Третє коло, 24 жовтня
Сергій Стаховський - Алтуг Челікбілек 6:7 (6), 2:6
Нагадаємо, Снігур перемогла росіянку і вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру.
Раніше, Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині.