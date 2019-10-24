Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№117 WTA) на грунтовому 60-тисячнику ITF в Угорщині у матчі другого кола пройшла Ірину Марію Баре (№168 WTA).
Румунка не змогла продовжити матч на початку другого сету.
Наступною суперницею Завацької переможниця пари Кайя Юван (Словенія) - Вікторія Кан (Росія).
Kiskút Open - ITF World Tennis Tour
Секешфехервар, Угорщина
Призовий фонд - $100,000
1/8 фіналу, 24 жовтня
Катаріна Завацька (Україна) - Ірина Марія Баре (Румунія) 6:0, 1:0 (відмова)
Нагадаємо, у першому колі Катаріна обіграла Фанні Штоллар.
Раніше, Світоліна прибула на Підсумковий турнір.