Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині

Суперниця українки відмовилася від гри у другому сеті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№117 WTA) на грунтовому 60-тисячнику ITF в Угорщині у матчі другого кола пройшла Ірину Марію Баре (№168 WTA).

Румунка не змогла продовжити матч на початку другого сету.

Наступною суперницею Завацької переможниця пари Кайя Юван (Словенія) - Вікторія Кан (Росія).

Kiskút Open - ITF World Tennis Tour

Секешфехервар, Угорщина

Призовий фонд - $100,000

1/8 фіналу, 24 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) - Ірина Марія Баре (Румунія) 6:0, 1:0 (відмова)

Нагадаємо, у першому колі Катаріна обіграла Фанні Штоллар.

Раніше, Світоліна прибула на Підсумковий турнір.