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Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині

Сьогодні 13:24 190 0
Суперниця українки відмовилася від гри у другому сеті
Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру в Угорщині
#Угорщина, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№117 WTA) на грунтовому 60-тисячнику ITF в Угорщині у матчі другого кола пройшла Ірину Марію Баре (№168 WTA).

Румунка не змогла продовжити матч на початку другого сету.

Наступною суперницею Завацької переможниця пари Кайя Юван (Словенія) - Вікторія Кан (Росія).

Kiskút Open - ITF World Tennis Tour
Секешфехервар, Угорщина
Призовий фонд - $100,000
1/8 фіналу, 24 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) - Ірина Марія Баре (Румунія) 6:0, 1:0 (відмова)

Нагадаємо, у першому колі Катаріна обіграла Фанні Штоллар.

Раніше, Світоліна прибула на Підсумковий турнір.

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