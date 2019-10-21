Кіченок зіграє на малому Підсумковому турнірі

Людмила зіграє у парному розряді турніру

Українська тенісистка Людмила Кіченок візьме участь в малому Підсумковому турнірі WTA в парному розряді.

Про це повідомляє ВТУ.

Кіченок виступатиме в парі з Андреа Клепач. Дует отримав другий номер посіву і потрапив в групу з Оксаною Калашниковою/Софією Кенін (Грузія/США, 4) і Цзян Синьюй/Тан Цянхуей (Китай, 5).

Раніше, Ястремська дізналася суперниць у групі одиночного малого Підсумкового турніру.

Нагадаємо, WTA офіційно підтвердила кваліфікацію Світоліної на Підсумковий турнір.