Джерело - sport.ua.
Участь українці Еліні Світоліній у Підсумковому турнірі року забезпечила Кікі Бертенс, яка вилетіла із турніру у Лінці.
В 1/4 фіналу нідерландська тенісистка програла 15-річній американці Корі Гауфф.
Корі Гауф- Кікі Бертенс 6:4, 7:6 (1)
Наразі, Світоліна займає сьому сходинку в Чемпіонській гонці, випереджаючи всіх головних суперниць. З огляду на той факт, що Серена Вільямс не заявлена ні на один з турнірів наступного тижня, випередити українку можуть тільки Кікі Бертенс і Белінда Бенчіч.
Наступного тижня Бертенс і Бенчич зіграють в Москві, для того щоб обійти Світоліну обом потрібна тільки перемога, тому вже зараз можна стверджувати, що Світоліна кваліфікується у фінал WTA.
Нагадаємо, Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї.
Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.