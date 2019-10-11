Еліна Світоліна могла не їхати на турнір у Москву

Участь українці Еліні Світоліній у Підсумковому турнірі року забезпечила Кікі Бертенс, яка вилетіла із турніру у Лінці.

В 1/4 фіналу нідерландська тенісистка програла 15-річній американці Корі Гауфф.

Upper Austria Ladies Linz – International

Лінц, Австрія

Призовий фонд - $250,000

1/4 фіналу, 11 жовтня

Корі Гауф- Кікі Бертенс 6:4, 7:6 (1)

Наразі, Світоліна займає сьому сходинку в Чемпіонській гонці, випереджаючи всіх головних суперниць. З огляду на той факт, що Серена Вільямс не заявлена ​​ні на один з турнірів наступного тижня, випередити українку можуть тільки Кікі Бертенс і Белінда Бенчіч.

Наступного тижня Бертенс і Бенчич зіграють в Москві, для того щоб обійти Світоліну обом потрібна тільки перемога, тому вже зараз можна стверджувати, що Світоліна кваліфікується у фінал WTA.

Нагадаємо, Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.