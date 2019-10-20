Жодного разу на цьому турнірі не приймала участі спортсменка молодша 20 років

Джерело - Великий теніс України.

Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська стане наймолодшою ​​учасницею малого Підсумкового турніру за останні 5 років (вперше турнір був зіграний в 2015 році).

Про це повідомляє Великий теніс України.

Раніше в 20-річному віці на турнірі WTA Elite Trophy виступали Медісон Кіс (2015) і Аріна Соболенко (2018) і обидві не зуміли подолати груповий раунд.

Малий Підсумковий турнір відбуватиметься з 22 по 27 жовтня, призовий фонд - $2,419,844.

На турнірі виступлять 12 учасниць, які будуть поділені на 4 групи. Переможниця кожної групи потрапить до півфіналу.

У разі виграшу всіх чотирьох матчів на турнірі одна з дівчат може заробити 700 очок в рейтингу WTA. Сума призових для чемпіонки - $655,000.

Раніше WTA офіційно підтвердила кваліфікацію Світоліної на Підсумковий турнір.