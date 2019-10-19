Отримала шанс після відмови декількох тенісисток

Друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє на малому Підсумковому турнірі (WTA Elite Trophy).

Це стало можливим після відмови великої кількості тенісисток.

У Чемпіонській гонці Ястремська займе 24 або 25 місце, але все ж кваліфікується в Чжухай. Відмовилися від участі: Серена Вільямс, Йоханна Конта, Маркета Вондроушова, Анжелік Кербер, Аманда Анісімова та Слоан Стівенс (всі були вище Даяни).

Таким чином, Ястремська не залежить від результату Кароліни Мухової на Кубку Кремля.

Список учасниць: Кікі Бертенс, Софія Кенін, Медісон Кіз, Аріна Соболенко, Петра Мартич, Еліза Мертенс, Елісон Ріск, Донна Векич, Марія Саккарі, Даяна Ястремська, Чжен Сайсай (володарка вайлд-кард), а також Кароліна Мухова або Юлія Гьоргес.

WTA Elite Trophy пройде з 22 по 27 жовтня. Чинна чемпіонка - Ешлі Барті.

Раніше WTA офіційно підтвердила кваліфікацію Світоліної на Підсумковий турнір.