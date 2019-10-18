Спорт не може перебувати поза політикою.

Про це розповів український тенісист Сергій Стаховський.

"Ставлення до вислову спорт поза політикою? Воно смішне. Спорт - це і є політика. Адже спорт фінансується з державного бюджету. Цей вислів - смішне і нереальне. І в майбутньому спорт і політика будуть все частіше стикатися.

Не можу говорити за своїх колег, чому вони так думають. Кожен громадянин повинен мати свою позицію, не важливо, спортсмен це чи ні. І ми маємо право на свою позицію, а також на критику їх позиції. Але ми не маємо права на масове хейтерство за їхню позицію.

Це їх думки, я можу не стежити за ними, але не можу називати їх поганими чи хорошими за їх право вільно думати і вибирати", - розповів Стаховський.