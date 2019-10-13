Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр на турнірі в Антверпені.
У півфіналі відбору Стаховський (146) поступився поляку Камілу Майхржаку (84). Тенісисти провели на корті 1 годину 20 хвилин.
European Open - ATP Tour 250
Антверпен (Бельгія), хард
Призовий фонд - €612,7555
Кваліфікація. Перше коло
13 жовтня
Сергій Стаховський - Каміл Майхржак 3:6, 3:6
Раніше, Калініна не змогла дограти матч на турнірі у Москві.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.