Суперники вперше зустрілися в очному протистоянні

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр на турнірі в Антверпені.

У півфіналі відбору Стаховський (146) поступився поляку Камілу Майхржаку (84). Тенісисти провели на корті 1 годину 20 хвилин.

European Open - ATP Tour 250

Антверпен (Бельгія), хард

Призовий фонд - €612,7555

Кваліфікація. Перше коло

13 жовтня

Сергій Стаховський - Каміл Майхржак 3:6, 3:6

Раніше, Калініна не змогла дограти матч на турнірі у Москві.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.