Стаховський вказав на проблеми тенісу в Україні

Джерело - SPORT TRAVELER UA.
В Україні не вистачає інфраструктури для підготовки тенісистів.
Про це розповів Сергій Стаховський.
"Чи є перспективи чоловічого тенісу в Україні? В Україні наразі квітне жіночий теніс, дуже багато молодих гравців. Ну і звісно Еліна Світоліна.
Теніс в Україні є на якомусь рівні, вважаю на дуже доброму. Однак наразі не має достатньої інфраструктури", - відзначив Стаховський.
Нагадаємо, Стаховський поступився на старті кваліфікації у Бельгії.
Раніше, Калініна не змогла дограти матч на турнірі у Москві.