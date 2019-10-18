Стаховський вказав на проблеми тенісу в Україні

В Україні не вистачає інфраструктури для підготовки тенісистів.

Про це розповів Сергій Стаховський.

"Чи є перспективи чоловічого тенісу в Україні? В Україні наразі квітне жіночий теніс, дуже багато молодих гравців. Ну і звісно Еліна Світоліна.

Теніс в Україні є на якомусь рівні, вважаю на дуже доброму. Однак наразі не має достатньої інфраструктури", - відзначив Стаховський.