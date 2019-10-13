Українка достроково покинула турнір у Москві

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла подолати півфінал кваліфікації Кубка Кремля. проти Каї Канепі.

Матч тривав всього 19 хвилин. На старті матчу українка не реалізувала 2 брейкпоінта, після чого втратила гейм на своїй подачі (3:1). Після 5 геймів Калініна знялася з поєдинку.

Офіційна причина відмови на сайті WTA поки не вказана.

VTB Kremlin Cup – Premier

Москва (Росія), хард

Призовий фонд - $1,032,000

Кваліфікація, Друге коло

13 жовтня

Ангеліна Калініна - Кая Канепі 1:4 (відмова Калініної)

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.

Також, Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA.