Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зуміла подолати півфінал кваліфікації Кубка Кремля. проти Каї Канепі.
Матч тривав всього 19 хвилин. На старті матчу українка не реалізувала 2 брейкпоінта, після чого втратила гейм на своїй подачі (3:1). Після 5 геймів Калініна знялася з поєдинку.
Офіційна причина відмови на сайті WTA поки не вказана.
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Кваліфікація, Друге коло
13 жовтня
Ангеліна Калініна - Кая Канепі 1:4 (відмова Калініної)
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.
Також, Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA.