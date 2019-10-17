Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну

Карлович з великими цицьками

Тренер японської тенісистки Мисак Дої Крістіан Захалка під час матчу підопічної проти німкені Юлії Гергес на турнірі в Люксембурзі відзначився цікавим монологом під час однієї з пауз.

Намагаючись мотивувати підопічну на боротьбу на подачі Гергес, фахівець припустив, що у Дої будуть шанси, оскільки через великі груди німкеня не зможе постійно подавати стабільно.

"Гергес грає, як Карлович з великими цицьками. Через це вона не зможе весь час так подавати, зберися", - сказав Захалка.

У підсумку, японка виграла першу партію, але поступилася в матчі (7:5, 1:6, 3:6).

На турнірі в Люксембурзі грала також українка Марта Костюк, але програла вже в першому колі.