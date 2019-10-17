Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну

Джерело - xsport.ua.
Тренер японської тенісистки Мисак Дої Крістіан Захалка під час матчу підопічної проти німкені Юлії Гергес на турнірі в Люксембурзі відзначився цікавим монологом під час однієї з пауз.
Намагаючись мотивувати підопічну на боротьбу на подачі Гергес, фахівець припустив, що у Дої будуть шанси, оскільки через великі груди німкеня не зможе постійно подавати стабільно.
"Гергес грає, як Карлович з великими цицьками. Через це вона не зможе весь час так подавати, зберися", - сказав Захалка.
yup ... pic.twitter.com/Tuer3d5OVy— Nawal (@NawalNadal) 16 октября 2019 г.
У підсумку, японка виграла першу партію, але поступилася в матчі (7:5, 1:6, 3:6).
На турнірі в Люксембурзі грала також українка Марта Костюк, але програла вже в першому колі.