Джерело - Трибуна.
Українським тенісистам набагато важче пробитися на вершину ніж представникам жіночого тенісу.
Про це розповів українець Олександр Долгополов.
"Підготувати тенісистку в рази простіше і дешевше, ніж чоловіка. Чоловічий теніс вимагає набагато більшого комплекту навичок і підготовки, а у нас не так багато фахівців, які можуть це все запропонувати", - сказав Долгополов.
Нагадаємо, Долгополов перенесе ще одну операцію.
Нещодавно Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open.