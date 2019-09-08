Українським тенісистам набагато важче пробитися на вершину ніж представникам жіночого тенісу.

Про це розповів українець Олександр Долгополов.

"Підготувати тенісистку в рази простіше і дешевше, ніж чоловіка. Чоловічий теніс вимагає набагато більшого комплекту навичок і підготовки, а у нас не так багато фахівців, які можуть це все запропонувати", - сказав Долгополов.