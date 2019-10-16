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Ястремська програла у другому колі турніру у Москві

Сьогодні 17:07 621 0
Українка програла у трьох сетах
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
#Ястремська, #Фліпкенс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська на Прем'єрі в Москві програла у матчі другого кола Кірстен Фліпкенс з Бельгії.

Ця поразка означає, що Ястремська не потряпляє до списку гравців, які зіграють на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї. Втім, мінімальний теоретичний шанс туди потрапити все-таки є, але для цього потрібно зняття ще як мінімум двох тенісисток.

У чвертьфіналі турніру Фліпкенс зустрінеться з Беліндою Бенчич (№10 WTA).

VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Друге коло
16 жовтня

Кірстен Фліпкенс (Бельгія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 3:6, 6:3

Раніше, Ястремська зазначала, що Кубок Кремля є ​​особливим турніром для неї.

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