Ястремська програла у другому колі турніру у Москві

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська на Прем'єрі в Москві програла у матчі другого кола Кірстен Фліпкенс з Бельгії.
Ця поразка означає, що Ястремська не потряпляє до списку гравців, які зіграють на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї. Втім, мінімальний теоретичний шанс туди потрапити все-таки є, але для цього потрібно зняття ще як мінімум двох тенісисток.
У чвертьфіналі турніру Фліпкенс зустрінеться з Беліндою Бенчич (№10 WTA).
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Друге коло
16 жовтня
Кірстен Фліпкенс (Бельгія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 3:6, 6:3
Раніше, Ястремська зазначала, що Кубок Кремля є особливим турніром для неї.