Ястремська програла у другому колі турніру у Москві

Українка програла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська на Прем'єрі в Москві програла у матчі другого кола Кірстен Фліпкенс з Бельгії.

Ця поразка означає, що Ястремська не потряпляє до списку гравців, які зіграють на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї. Втім, мінімальний теоретичний шанс туди потрапити все-таки є, але для цього потрібно зняття ще як мінімум двох тенісисток.

У чвертьфіналі турніру Фліпкенс зустрінеться з Беліндою Бенчич (№10 WTA).

VTB Kremlin Cup – Premier

Москва (Росія), хард

Призовий фонд - $1,032,000

Друге коло

16 жовтня

Кірстен Фліпкенс (Бельгія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 3:6, 6:3

Раніше, Ястремська зазначала, що Кубок Кремля є ​​особливим турніром для неї.