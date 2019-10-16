Українка може потрапити на малий Підсумковий турнір року, який відбувається у китайському Чжухаї

Друга ракетка України Даяна Ястремська може стати учасницею турніру WTA Elite Trophy, який є так званим малим Підсумковим турніром року.

На турнір потраплять тенісистки, які займають позиції 9-19 в рейтингу WTA.

Перед стартом на Прем'єрі в Москві 19-річна українка посідала 24-е місце в рейтингу WTA Race і відставала від прохідного місця на 490 очок. Однак відмова від участі на турнірі в Чжухаї німкені Анжелік Кербер істотно підвищили шанси українки.

Тепер, щоб потрапити на малий Підсумковий чемпіонат, українці не вистачає 105 пунктів.

Наразі Ястремська вдало розпочала виступи на Кубку Кремля. У першому колі турніру Ястремська перемогла Касаткіну. У другому колі вона зустрінеться з бельгійкою Кірстен Фліпкенс.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.