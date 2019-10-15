Ястремська: Кубок Кремля - ​​особливий турнір для мене

Українській тенісистці Даяні Ястремській подобається Кубок Кремля, що нині відбувається у Москві.

Про це українка заявив в інтерв'ю kremlincup.ru.

"Ця перемога дуже багато значить для мене, тому що мені дуже подобається цей турнір. Він для мене особливий! Перші два матчбола я не реалізувала, тому що в цей момент несподівано чхнула... Зате це допомогло мені розслабитися", - сказала Ястремська.