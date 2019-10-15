Ястремська: Кубок Кремля - ​​особливий турнір для мене

Джерело - sportarena.com.
Українській тенісистці Даяні Ястремській подобається Кубок Кремля, що нині відбувається у Москві.
Про це українка заявив в інтерв'ю kremlincup.ru.
"Ця перемога дуже багато значить для мене, тому що мені дуже подобається цей турнір. Він для мене особливий! Перші два матчбола я не реалізувала, тому що в цей момент несподівано чхнула... Зате це допомогло мені розслабитися", - сказала Ястремська.
У першому колі турніру Ястремська перемогла Касаткіну. У другому колі Кубка Кремля Ястремська зустрінеться з бельгійкою Кірстен Фліпкенс.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.