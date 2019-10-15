Мій профіль
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
Сьогодні 18:43 1780
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
Сьогодні 16:03 990
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
Сьогодні 15:31 501
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
Сьогодні 13:15 804
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Сьогодні 12:26 1653
Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії
Сьогодні 11:50 1286
Чи був пенальті у ворота збірної України
Сьогодні 11:41 7735 6
Шевченко: Пишаюся гравцями збірної України, на полі були справжні леви
Сьогодні 08:11 2424
Україна - Португалія: огляд матчу
Сьогодні 00:32 9573
Збірна України у меншості перемогла збірну Португалії та пробилася на чемпіонат Європи
Вчора 23:39 4500
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:11 Футбол Саленко: Україна претендує на вихід до чвертьфіналу Євро-2020 35
21:56 Футбол Циганик: Експеримент Шевченка в атаці – несподіванка для Португалії 155
21:41 Футбол УЄФА розгляне варіант з перенесенням фіналу ЛЧ 2019/20 зі Стамбула 303
21:25 Бокс Гірн: Виставити 20-річного Хейні на бій проти Ломаченка - безумство 207
21:09 Волейбол Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів 144
20:57 Блог Манчестер Сіті звернувся до Зінченка після гри проти Португалії 2704
20:52 Футбол Збірна Фінляндії розгромила Вірменію у матчі відбору Євро-2020 364
20:33 Теніс Ястремська: Кубок Кремля - ​​особливий турнір для мене 397
20:17 Футбол Юран: Серед українців, що виступають у топ-клубах, можна згадати лише Зінченка 787 5
19:57 Футбол Франков: Політичні і військові відносини переносити на спорт не є добре 517
19:51 Блог Ібрагімович продемонстрував "космічний" трюк 621
19:40 Теніс Світоліна зіграє проти росіянки Кудерметової 880
19:27 Блог Вест Гем привітав Ярмоленка з виходом на Євро-2020 1093
19:23 Футбол Вацко: На тлі рівня Юрана-тренера Яремчук футболістище, десь як Зідан 2326 1
19:02 Футбол Павелко: Найближчим часом разом вирішимо, що краще для Шевченка та збірної України 1323
18:46 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 2587
18:43 Інше У Росії визнали масову підміну допінг-проб 1780
18:25 Футбол Директор Чорноморця: Завдання по поверненню команди до УПЛ ніхто не знімав 246
18:05 Бокс Гірн: Буде складно організувати титульний бій для Усика 786
17:47 Футбол Російський репер Баста придбав ростовський клуб 361
17:30 Футбол Юран: Таких як Яремчук називають футболістіками 5388 5
17:11 Футбол Збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020 2174
16:50 Футбол Матч Україна - Португалія відвідали майже 66 тисяч глядачів 536
16:25 Футбол Сабо: Арбітр відсудив чесно, Степаненко зіграв рукою 621
16:03 Теніс Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля 990

Світоліна зіграє проти росіянки Кудерметової

Сьогодні 19:40 880 0
Росіянка перемогла Жабер
Світоліна зіграє проти росіянки Кудерметової
#Світоліна, #Кудерметова

Джерело - Чемпіон.

Визначилася суперниця Світоліної у другому колі, якою стала росіянка Вероніка Кудерметова (45 в рейтингу WTA).

Вона впоралася з Онс Жабер в двох сетах - 6:3, 6:3.

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіяна на Кубку Кремля під 1-м номером і пропускала стартове коло змагання.

VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Перше коло
15 жовтня

Вероніка Кудерметова - Онс Жабер 6:3, 6:3

22-річна Кудерметова нещодавно на турнірі в китайському Тяньцзіні обіграла Даяну Ястремську.

Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.

Коментарі ()