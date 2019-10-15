Світоліна зіграє проти росіянки Кудерметової

Росіянка перемогла Жабер

Джерело - Чемпіон.

Визначилася суперниця Світоліної у другому колі, якою стала росіянка Вероніка Кудерметова (45 в рейтингу WTA).

Вона впоралася з Онс Жабер в двох сетах - 6:3, 6:3.

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіяна на Кубку Кремля під 1-м номером і пропускала стартове коло змагання.

VTB Kremlin Cup – Premier

Москва (Росія), хард

Призовий фонд - $1,032,000

Перше коло

15 жовтня

Вероніка Кудерметова - Онс Жабер 6:3, 6:3

22-річна Кудерметова нещодавно на турнірі в китайському Тяньцзіні обіграла Даяну Ястремську.

Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.