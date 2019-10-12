Калініна стартувала з перемоги на турнірі у Москві

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 176) у першому кваліфікаційному раунді Кубка Кремля перемогла росіянку Валентину Івахненко.
Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав дві години 21 хвилину.
У другому відбірковому раунді турніру у Москві Калініна зіграє проти лідера посіву Кайї Канепі з Естонії.
VTB Kremlin Cup - Premier
Призовий фонд $1,032,000
Кваліфікація
Перше коло, 12 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) – Валентина Івахненко (Росія) 6:3, 4:6, 6:4
Нагадаємо, Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї.
Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.