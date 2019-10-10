П'ять тенісисток кваліфікувалися на малий підсумковий турнір WTA

Інші учасниці стануть відомі пізніше

Джоанна Конта (Велика Британія), Аріна Соболенко (Білорусь), Софія Кенін (США), Медісон Кіз (США) і Петра Мартич (Хорватія) зіграють на малому підсумковому турнірі в китайському Чжухаї.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

В одиночному розряді турніру візьмуть участь 12 тенісисток (11 представниць топ-20 і одна володарка wild-card), які будуть розділені на чотири групи по три спортсменки. Переможниці кожної з груп вийдуть в півфінал.

За перемогу в парному розряді турніру поборються шість дуетів. Їх розділять на дві групи по три пари, переможці вийдуть у фінал.

Малий підсумковий турнір WTA пройде з 22 по 27 жовтня. Призовий фонд змагань 2,4 мільйона євро.

Раніше, Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.