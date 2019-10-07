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Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 17:19 365 1
Еліна Світоліна може потрапити на Підсумковий турнір року
Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA
#Світоліна, #теніс

Джерело - xsport.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна займає сьоме місце у чемпіонській гонці WTA.

Українці, аби гарантувати собі путівку на Підсумковий турнір року необхідно вдало виступити на Premier у Москві (14-20 жовтня).

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Теоретично вибити Еліну з вісімки найсильніших може Кікі Бертенс, яка цього тижня отримала wild card на турнір у Лінці, а також швейцарка Белінда Бенчіч.

Нагадаємо, Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.

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