Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна може потрапити на Підсумковий турнір року

Українська тенісистка Еліна Світоліна займає сьоме місце у чемпіонській гонці WTA.

Українці, аби гарантувати собі путівку на Підсумковий турнір року необхідно вдало виступити на Premier у Москві (14-20 жовтня).

Актуально: Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною

Теоретично вибити Еліну з вісімки найсильніших може Кікі Бертенс, яка цього тижня отримала wild card на турнір у Лінці, а також швейцарка Белінда Бенчіч.

Нагадаємо, Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.