Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA

Джерело - xsport.ua.
Українська тенісистка Еліна Світоліна займає сьоме місце у чемпіонській гонці WTA.
Українці, аби гарантувати собі путівку на Підсумковий турнір року необхідно вдало виступити на Premier у Москві (14-20 жовтня).
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Теоретично вибити Еліну з вісімки найсильніших може Кікі Бертенс, яка цього тижня отримала wild card на турнір у Лінці, а також швейцарка Белінда Бенчіч.
Нагадаємо, Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.