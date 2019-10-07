Козлова вирвала перемогу у росіянки на турнірі в Австрії

Тенісистки провели на корті майже три години

Джерело - Чемпіон.

Катерина Козлова (83) на Upper Austria Ladies Linz зіграла з росіянкою Анною Блінковою (66).

Українка знищила суперницю у першому сеті. В свою чергу друга партія пройшла у рівній боротьбі, яку у підсумку на тай-брейку виграла росіянка.

Вирішальна партія також завершилась тай-брейком, у якому сильнішою виявилась Козлова.

Матч тривав 2 години та 57 хвилин. Українка один раз подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 9 із 23 брейк-пойнтів.

Upper Austria Ladies Linz – International

Лінц, Австрія

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 07 жовтня

Катерина Козлова – Анна Блінкова 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5)

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.