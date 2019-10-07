Козлова вирвала перемогу у росіянки на турнірі в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Катерина Козлова (83) на Upper Austria Ladies Linz зіграла з росіянкою Анною Блінковою (66).
Українка знищила суперницю у першому сеті. В свою чергу друга партія пройшла у рівній боротьбі, яку у підсумку на тай-брейку виграла росіянка.
Вирішальна партія також завершилась тай-брейком, у якому сильнішою виявилась Козлова.
Матч тривав 2 години та 57 хвилин. Українка один раз подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 9 із 23 брейк-пойнтів.
Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 07 жовтня
Катерина Козлова – Анна Блінкова 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5)
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.
Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.