Бондаренко зазнала розгромної поразки у парному розряді турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко разом з Аріною Родіоновою з Австралії без шансів поступилася японській парі Нао Хібіно / Мію Като.
Не змогли взяти жодного гейма. Матч тривав лише 45 хвилин.
Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Парний розряд
Перше коло, 9 жовтня
Нао Хібіно / Мію Като - Катерина Бондаренко / Аріна Родіонова 6:0, 6:0
Раніше, Катерина Бондаренко програла в одиночному розряді на цьому турнірі.
Нагадаємо, Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.