Бондаренко зазнала розгромної поразки у парному розряді турніру у Китаї

Не змогли здобути жодного гейма

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко разом з Аріною Родіоновою з Австралії без шансів поступилася японській парі Нао Хібіно / Мію Като.

Не змогли взяти жодного гейма. Матч тривав лише 45 хвилин.

Tianjin Open - International

Тяньцзинь (Китай), хард

Призовий фонд $500,000

Парний розряд

Перше коло, 9 жовтня

Нао Хібіно / Мію Като - Катерина Бондаренко / Аріна Родіонова 6:0, 6:0

Раніше, Катерина Бондаренко програла в одиночному розряді на цьому турнірі.

Нагадаємо, Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.