Джерело - Чемпіон.
Українець Ілля Марченко разом із фіном Харрі Хеліовааром здобули перемогу в фіналі парного турніру в Казахстані проти польського дуета Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков.
Фінальний поєдинок тривав всього одну годину. Марченко і Хеліоваара виконали 3 брейка за гру, а їх суперники - лише один.
ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан)
Призовий фонд $54,160
Парний розряд
Фінал , 5 жовтня
Ілля Марченко / Харрі Хеліоваара (Україна / Фінляндія) - Кароль Джевєцкі / Шимон Вальков (Польща, 4) 6-4, 6-4
Нагадаємо, Марченко вийшов у фінал одиночного турніру в Нур-Султані.
Також, Ястремська вийшла у фінал парного China Open.