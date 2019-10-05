Це третя перемога українця в парних челленджерах

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко разом із фіном Харрі Хеліовааром здобули перемогу в фіналі парного турніру в Казахстані проти польського дуета Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков.

Фінальний поєдинок тривав всього одну годину. Марченко і Хеліоваара виконали 3 брейка за гру, а їх суперники - лише один.

ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

Призовий фонд $54,160

Парний розряд Фінал , 5 жовтня

Ілля Марченко / Харрі Хеліоваара (Україна / Фінляндія) - Кароль Джевєцкі / Шимон Вальков (Польща, 4) 6-4, 6-4

Нагадаємо, Марченко вийшов у фінал одиночного турніру в Нур-Султані.

Також, Ястремська вийшла у фінал парного China Open.