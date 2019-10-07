Бондаренко програла у першому колі турніру у Китаї

Українка програла у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла Гетері Вотсон у першому колі Tianjin Open - International у Китаї.

У другому сеті за рахунку 5:2 Вотсон мала чотири матч-боли, але українка зуміла проявити характер і відігратися та довести гру до тайбрейку. На останньому Катерина все ж програла.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин.

Tianjin Open - International

Тяньцзинь (Китай), хард

Призовий фонд $500,000

Перше коло, 7 жовтня

Гетер Вотсон (Велика Британія) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:4, 7:6 (3)

Раніше Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.

Нагадаємо, Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.