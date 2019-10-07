Бондаренко програла у першому колі турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла Гетері Вотсон у першому колі Tianjin Open - International у Китаї.
У другому сеті за рахунку 5:2 Вотсон мала чотири матч-боли, але українка зуміла проявити характер і відігратися та довести гру до тайбрейку. На останньому Катерина все ж програла.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин.
Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Перше коло, 7 жовтня
Гетер Вотсон (Велика Британія) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:4, 7:6 (3)
Раніше Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.
Нагадаємо, Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.