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Стаховський припинив боротьбу на турнірі у Франції

Сьогодні 21:25 150 0
Сергій Стаховський припинив боротьбу на турнірі у Франції
Стаховський припинив боротьбу на турнірі у Франції
#Стаховський, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський завершив виступи на хардовому челленджері у Франції.

У другому колі українець не зміг переграти Антуана Оанга з Франції.

Internationaux de Tennis de Vendee - ATP Challenger Tour
Муйрон-ле-Каптіф, Франція. Хард
Призовий фонд - €92,040
Друге коло, 08 жовтня

Сергій Стаховський – Антуан Оанг 3:6, 6:3, 4:6

Нагадаємо, Стаховський програв у четвертому колі турніру в Орлеані.

 

Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.

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