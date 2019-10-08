Сергій Стаховський припинив боротьбу на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський завершив виступи на хардовому челленджері у Франції.

У другому колі українець не зміг переграти Антуана Оанга з Франції.

Internationaux de Tennis de Vendee - ATP Challenger Tour

Муйрон-ле-Каптіф, Франція. Хард

Призовий фонд - €92,040

Друге коло, 08 жовтня

Сергій Стаховський – Антуан Оанг 3:6, 6:3, 4:6

Нагадаємо, Стаховський програв у четвертому колі турніру в Орлеані.

Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.