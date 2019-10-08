Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський завершив виступи на хардовому челленджері у Франції.
У другому колі українець не зміг переграти Антуана Оанга з Франції.
Internationaux de Tennis de Vendee - ATP Challenger Tour
Муйрон-ле-Каптіф, Франція. Хард
Призовий фонд - €92,040
Друге коло, 08 жовтня
Сергій Стаховський – Антуан Оанг 3:6, 6:3, 4:6
Нагадаємо, Стаховський програв у четвертому колі турніру в Орлеані.
Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.