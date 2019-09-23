Стаховський переміг у першому колі турніру у Франції

Українець переміг у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у першому колі турніру у Франції переміг представника господарів Антуана Корнут-Шовінка.

У другому колі Стаховський зіграє з другим сіяним Уго Гумбертом.

L’Open d’Orléans - ATP Challenger Tour

Орлеан (Франція), хард

Призовий фонд - $137,560

Перше коло, 23 вересня

Сергій Стаховський (Україна) - Антуан Корнут-Шовінк (Франція) 7:5, 6:4

Раніше, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.

Нагадаємо, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.