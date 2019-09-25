Стаховський переміг другого сіяного турніру в Орлеані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський на турнірі у французькому Орлеані у 1/16 фіналу переміг другого сіяного турніру француза Уго Гумберта.
Стаховський програвав після першого сету, але зумів відігратися і перемогти 4:6, 7:5, 7:5.
В 1/8 фіналу Стаховський зіграє з німцем Янніком Маденом.
L’Open d’Orléans - ATP Challenger Tour
Орлеан (Франція), хард
Призовий фонд - $137,560
Друге коло, 25 вересня
Сергій Стаховський (Україна) - Уго Гумберт (Франція) 4:6, 7:5, 7:5
Раніше, Стаховський переміг представника господарів Антуана Корнут-Шовінка.