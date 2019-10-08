Петра Квітова пропустить турнір у Москві

Сьома ракетка світу Петра Квітова відмовилася приймати участь на Кубку Кремля.

Про це розповів віце-президент федерації тенісу Росії Олексій Селіваненко.

"Петра Квітова, яка відібралася на Підсумковий турнір, вирішила взяти паузу і не грати. Відповідно в сітку потрапив наступний гравець зі списку очікування", - повідомив віце-президент федерації тенісу Росії Олексій Селіваненко.

Також, Квітова знялася і з турніру в Лінці, який стартував цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.

Нагадаємо, Козлова зіграє із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.