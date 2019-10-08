Мій профіль
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
Сьогодні 07:24 7431
Українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду
Вчора 22:17 485
Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса
Вчора 21:37 2018
Успіх Бех-Романчук і Магучіх та олімпійська ліцензія естафетниць. Підсумки чемпіонату світу 2019
Вчора 16:53 2410
Аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона
Вчора 13:08 2235
Україна посіла 21 сходинку в медальному заліку чемпіонату світу
Вчора 09:31 1453
Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною
Вчора 08:48 18983
Барселона розібралася із Севільєю, Атлетіко не зміг переграти Вальядолід. Результати матчів 8 туру Ла-Ліги
06.10.2019 23:58 1410
Ювентус обіграв Інтер та вийшов на перше місце у Серії А
06.10.2019 23:44 1081
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
06.10.2019 23:18 42083
Навколо спорту
Блоги
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:45 235
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:20 765
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:59 1133 1
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:01 578
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
Вчора 18:44 929
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
Вчора 17:25 437 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2059
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
Вчора 10:29 805
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
Вчора 10:05 625 1
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
06.10.2019 21:11 6014 1
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
05.10.2019 20:52 683
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
05.10.2019 18:37 385
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
05.10.2019 17:16 635
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
05.10.2019 14:10 3774
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2019 10:48 3754
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:26 Футбол Шевченко: Надіюсь ми попадем на Євро-2020 31
20:05 Бокс Суперником Усика стане американець Візерспун 766
19:46 Теніс Квітова відмовилась їхати на Кубок Кремля 371 1
19:45 Блог У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу 235
19:30 Футбол Піолі підпише контракт із Міланом 1267
19:15 Футбол Венгер хоче очолити Ліон 481
18:55 Легка атлетика Магучіх: Висоту 2,06 м мені брати ще рано 197
18:39 Футбол Почеттіно хоче освіжити склад Тоттенгема 259
18:17 Футбол Шевченко: Жодну пропозицію не розглядатиму 376
18:03 Теніс Козлова зіграє проти 15-річної американки на турнірі в Австрії 317
17:43 Футбол Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри футболіста 322
17:27 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали найкращих гравців вересня 144
17:03 Теніс Надаль зіграє на Підсумковому турнірі року 442
16:46 Футбол Манчестер Сіті цікавиться вінгером Динамо 1152
16:33 Футбол Шевченко: Я переймаю досвід Лобановського 337
16:13 Футбол Агробізнес тимчасово очолив Іванов 682
15:50 Бокс Гірн: Постараємося організувати бій Хейні з Ломаченком 355
15:36 Біатлон Підручний вказав свою головну ціль 471
15:23 Футбол Закінчився термін дискваліфікації Платіні 291
15:20 Футбол Україна - Литва: онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка 676
15:08 Баскетбол Будинок гравця НБА обікрали на 500 тисяч євро 284
14:53 Футбол УЄФА покарає суперників Динамо по Лізі Європи 1307
14:38 Футбол Захисник збірної Литви: Зрозуміли, як треба грати з Україною 310
14:23 Хокей Коламбус переміг Баффало, Сент-Луїс - Торонто у регулярному чемпіонаті НХЛ 155
14:07 Баскетбол У Києві зустріли срібних призерів чемпіонату світу 228

Квітова відмовилась їхати на Кубок Кремля

Сьогодні 19:46 371 1
Петра Квітова пропустить турнір у Москві
Квітова відмовилась їхати на Кубок Кремля
#Квітова, #теніс, #Москва

Джерело - sport.ua.

Сьома ракетка світу Петра Квітова відмовилася приймати участь на  Кубку Кремля.

Про це розповів віце-президент федерації тенісу Росії Олексій Селіваненко.

"Петра Квітова, яка відібралася на Підсумковий турнір, вирішила взяти паузу і не грати. Відповідно в сітку потрапив наступний гравець зі списку очікування", - повідомив віце-президент федерації тенісу Росії Олексій Селіваненко.

Також, Квітова знялася і з турніру в Лінці, який стартував цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.

Нагадаємо, Козлова зіграє із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.

Коментарі ()