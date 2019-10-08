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Козлова зіграє проти 15-річної американки на турнірі в Австрії

Сьогодні 18:03 319 0
Українка у другому колі зустрінеться з лакі-лузером з США
Козлова зіграє проти 15-річної американки на турнірі в Австрії
#Козлова, #Австрія

Джерело - Чемпіон.

Визначилась суперниця Козлової на турнірі в Австрії

У другому колі четверта ракетка України зіграє проти 15-річної Корі Гауфф з США (110), яка в статусі лакі-лузера обіграла переможницю кваліфікації Штефані Фёгеле зі Швейцарії (№132 WTA).

Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 08 жовтня

Корі Гауфф - Штефані Фьогеле  6:3, 7:6(3)

Нагадаємо, Козлова вирвала перемогу у росіянки у тригодинному матчі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.

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