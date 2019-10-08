Українка у другому колі зустрінеться з лакі-лузером з США

Джерело - Чемпіон.

Визначилась суперниця Козлової на турнірі в Австрії

У другому колі четверта ракетка України зіграє проти 15-річної Корі Гауфф з США (110), яка в статусі лакі-лузера обіграла переможницю кваліфікації Штефані Фёгеле зі Швейцарії (№132 WTA).

Upper Austria Ladies Linz – International

Лінц, Австрія

Призовий фонд - $250,000

Перше коло, 08 жовтня

Корі Гауфф - Штефані Фьогеле 6:3, 7:6(3)

Нагадаємо, Козлова вирвала перемогу у росіянки у тригодинному матчі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.