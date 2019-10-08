Джерело - Чемпіон.
Визначилась суперниця Козлової на турнірі в Австрії
У другому колі четверта ракетка України зіграє проти 15-річної Корі Гауфф з США (110), яка в статусі лакі-лузера обіграла переможницю кваліфікації Штефані Фёгеле зі Швейцарії (№132 WTA).
Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $250,000
Перше коло, 08 жовтня
Корі Гауфф - Штефані Фьогеле 6:3, 7:6(3)
Нагадаємо, Козлова вирвала перемогу у росіянки у тригодинному матчі.
Раніше повідомлялося, що Світоліна виступить у Москві заради Підсумкового турніру WTA.