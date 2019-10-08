Ястремська впевнено перемогла у першому колі турніру у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала з перемоги на турнірі WTA міжнародної серії в китайському Тяньцзіні.
У першому колі українка перемогла Чжу Лінь з Китаю.
У другому колі турніру Ястремська зустрінеться ще з однією китаянкою Пен Шуай (№96 WTA).
Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Перше коло, 8 жовтня
Даяна Ястремська (Україна) - Чжу Лінь (Китай) 6:2, 6:3
Раніше цей турнір залишила Катерина Бондаренко.
Нагадаємо, Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.