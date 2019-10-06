Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська поступилася у фіналі парного турніру WTA в Пекіні.
Українка разом з латвійською тенісисткою Оленою Остапенко у фіналі поступилися дуету Бетані Маттек-Сендс і Софії Кенін.
Тенісистки провели на корті близько 2 годин.
У першій партії Ястремська та Остапенко програли 2 гейми на своїй подачі і зробили один брейк.
У другому сеті українка і латвійка лідирували з брейком 3:0, після чого 4 гейми в свій актив записали американки. У 11-му геймі Даяна і Олена пішли з прихованого матчбола, а на тай-брейку зробили 4 міні-брейка проти 3 у суперниць.
Кенін і Маттек-Сендс на вирішальному тай-брейку відігралися з 1:3 (4:3), а з рахунку 4:6 виграли 6 з наступних 7 розіграшів.
Остапенко/Ястремська (Латвія/Україна) - Кенін/Маттек-Сендс (США) 3:6, 7:6 (5), 7:10
Нагадаємо, Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.
Раніше, Ястремська та Остапенко вибили перших сіяних на турнірі в Пекіні.