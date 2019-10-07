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Стаховський пробився у друге коло турніру у Франції

Вчора 23:17 123 0
Сергій Стаховський продовжить боротьбу на турнірі у Франції
Стаховський пробився у друге коло турніру у Франції
#Стаховський, #теніс, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у першому колі турніру у Франції переміг представника господарів Констана Лестьєнн.

Матч тривав 1 годину та 40 хвилин. Українець у кожному сеті втратив по гейму на подачі, а сам зробив два брейки.

Наступним суперником Сергія Стаховського став ще один француз - Антуан Хоан, який посіяний під 9 номером.

Internationaux de Tennis de Vendee - ATP Challenger Tour
Муйрон-ле-Каптіф, Франція. Хард
Призовий фонд - €92,040
Перше коло, 07 жовтня

Сергій Стаховський – Констан Лестьєнн 7:5, 7:5

Нагадаємо, Стаховський програв у четвертому колі турніру в Орлеані.

Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.

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