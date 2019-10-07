Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський у першому колі турніру у Франції переміг представника господарів Констана Лестьєнн.
Матч тривав 1 годину та 40 хвилин. Українець у кожному сеті втратив по гейму на подачі, а сам зробив два брейки.
Наступним суперником Сергія Стаховського став ще один француз - Антуан Хоан, який посіяний під 9 номером.
Internationaux de Tennis de Vendee - ATP Challenger Tour
Муйрон-ле-Каптіф, Франція. Хард
Призовий фонд - €92,040
Перше коло, 07 жовтня
Сергій Стаховський – Констан Лестьєнн 7:5, 7:5
Нагадаємо, Стаховський програв у четвертому колі турніру в Орлеані.
Раніше, Стаховський переміг двох суперників з Франції - Уго Гумберта та Антуана Корнут-Шовінка.