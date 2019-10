Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open

Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру в Пекіні поступилася восьмій ракетці світу Кікі Бертенс.

Матч тривав годину і 40 хвилин. У першому сеті українка програвала 1:4, але зуміла відігратися. Результат партії визначився на тай-брейку, де Світоліна чотири рази поступилася на власній подачі, хоча і сама реалізувала три брейка, але це їй не допомогло.

У другому сеті Бертенс захопила перевагу і віддала Світоліній всього два гейми. Також українка брала медичний брейк.

Таким чином, слідом за Даяною Ястремський Бертенс вибила з турніру і першу ракетку України.

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

1/4 фіналу, 4 жовтня

Кікі Бертенс - Еліна Світоліна 7:6(6), 6:3

🏆 @kikibertens glides through second set against Svitolina, 7-6(6), 6-2, to advance to the semi-finals at the @ChinaOpen pic.twitter.com/11SBiWsek6