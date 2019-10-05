Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко здобув чергову перемогу на турнірі-челленджері в Казахстані.
У півфіналі українець переміг в трьох сетах бельгійця Рубена Бемельманса.
Марченку знадобилося більше 2 годин, щоб обіграти суперника. У вирішальному сеті українець реалізував один з 5 своїх брейкпоінтів.
ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
Призовий фонд $54,160
Хард, Півфінал
Ілля Марченко (Україна, 378) - Рубен Бемельманс (Бельгія, 225) - 1:6, 7:6(5), 6:4
Суперником Іллі Марченка в фіналі стане переможець зустрічі Яннік Маден - Томаш Махач.
Нагадаємо, Ястремська вийшла у фінал парного China Open.
Раніше Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.