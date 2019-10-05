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Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані

Сьогодні 11:54 281 0
Український тенісист боротиметься за одиночний і парний титули на челленджері в Казахстані
Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані
#Марченко, #Бемельманс

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко здобув чергову перемогу на турнірі-челленджері в Казахстані.

У півфіналі українець переміг в трьох сетах бельгійця Рубена Бемельманса.

Марченку знадобилося більше 2 годин, щоб обіграти суперника. У вирішальному сеті українець реалізував один з 5 своїх брейкпоінтів.

ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
Призовий фонд $54,160
Хард, Півфінал

Ілля Марченко (Україна, 378) - Рубен Бемельманс (Бельгія, 225) - 1:6, 7:6(5), 6:4

Суперником Іллі Марченка в фіналі стане переможець зустрічі Яннік Маден - Томаш Махач.

Нагадаємо, Ястремська вийшла у фінал парного China Open.

Раніше Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.

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