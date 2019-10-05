У 1/2 українка та латвійка переграли сестер Плішкових

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська пробилася до фіналу парного турніру WTA в Пекіні.

Українка разом з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко в 1/2 фіналу розібралася з дуетом Кароліни та Крістіни Плішкових(Чехія).

Тенісистки провели на корті півтори години.

Ястремська та Остапенко реалізували 1 брейкпоінт з 6, їхні суперниці скористалися своїм єдиним шансом на брейк. На вирішальному тай-брейку Даяна і Олена виконали 4 міні-брейка, а сестри Плішкови - 2.

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Парний розряд

1/2 фіналу , 4 жовтня

Остапенко/Ястремська (Латвія/Україна) - Плішкове/Плішкова (Чехія/Чехія) 4-6, 6-4, 10-6

Нагадаємо, Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open.

Раніше, Ястремська та Остапенко вибили перших сіяних на турнірі в Пекіні.