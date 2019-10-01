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Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 18:08 360 0
Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє проти американки Софії Кенін (16) у 3 колі China Open 2019.

Гру заплановано на 2 жовтня, останнім запуском на центральному корті, після гри Тім - Чанг.

Орієнтовний початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Кенін онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Раніше суперниці тричі зустрічалися між собою. Цікаво, що всі зустрічі відбулися в 2019 році. Перевага на боці американки (2:1), яка виграла останні дві гри у Світоліної. Обидва рази у двох сетах.

У 2 колі Світоліна, на двох тай-брейках, перемогла китянку Ван (7:6 (5), 7:6 (1)), а Кенін впевнено виграла у росінки Павлюченкої (6:3, 6:2).

Нагадаємо, що Світоліна повернулася до ТОП-8 у чемпіонській гонці WTA, ща дає право зіграти на Підсумковому турнірі.

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