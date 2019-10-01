Визначилася суперниця Світоліної в третьому колі China Open

Цього року дівчата грали вже тричі

Джерело - Чемпіон.

Представниця США Софія Кенін (16) стала наступною суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної (3) на турнірі в Пекіні.

У матчі другого кола Кенін в двох сетах розібралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою (40).

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Друге коло, 30 вересня

Софія Кенін (США) - Анастасія Павлюченкова (Росія) - 6:3, 6:2

Нагадаємо, в 2019 році дівчата грали вже тричі, дві перемоги на рахунку Кенін.

Раніше, Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні.