Визначилася суперниця Світоліної в третьому колі China Open

Джерело - Чемпіон.
Представниця США Софія Кенін (16) стала наступною суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної (3) на турнірі в Пекіні.
У матчі другого кола Кенін в двох сетах розібралася з росіянкою Анастасією Павлюченковою (40).
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Друге коло, 30 вересня
Софія Кенін (США) - Анастасія Павлюченкова (Росія) - 6:3, 6:2
Нагадаємо, в 2019 році дівчата грали вже тричі, дві перемоги на рахунку Кенін.
Раніше, Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні.