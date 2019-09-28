Українська тенісистка не зуміла пробитися в основну сітку турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова припинила боротьбу на турнірі в Пекіні. У фіналі кваліфікації українка не зуміла обіграти американку Дженніфер Брейді.

Тенісистки провели на корті близько 2,5 годин.

По ходу вирішального сету Козлова зуміла двічі відігратися після брейка, але втратила ще один гейм за рахунку 4-5.

Брейді оформила у свій актив 7 брейків, а українка виграла 5 геймів на подачі суперниці за всю гру.

China Open - Premier Mandatory

Пекін, Китай

Призовий фонд - $8,285,274

Фінал кваліфікації, 28 вересня

Дженніфер Брейді (США, 70) - Катерина Козлова (Україна, 72) 6-2, 4-6, 6-4

Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової.

Раніше, Завацька розгромила росіянку.