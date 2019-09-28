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Козлова поступилася у фіналі кваліфікації в Китаї

Сьогодні 09:12 274 0
Українська тенісистка не зуміла пробитися в основну сітку турніру
Козлова поступилася у фіналі кваліфікації в Китаї
#Козлова, #Брейді, #China Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова припинила боротьбу на турнірі в Пекіні. У фіналі кваліфікації українка не зуміла обіграти американку Дженніфер Брейді.

Тенісистки провели на корті близько 2,5 годин.

По ходу вирішального сету Козлова зуміла двічі відігратися після брейка, але втратила ще один гейм за рахунку 4-5.

Брейді оформила у свій актив 7 брейків, а українка виграла 5 геймів на подачі суперниці за всю гру.

 China Open - Premier Mandatory
Пекін, Китай
Призовий фонд - $8,285,274
Фінал кваліфікації, 28 вересня

Дженніфер Брейді (США, 70) - Катерина Козлова (Україна, 72) 6-2, 4-6, 6-4

Нагадаємо, Ястремська провалила матч проти Квітової.

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