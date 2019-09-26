Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (142 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.
Українка у двох сетах розгромила представницю Росії Анну Калінську (116 WTA).
Матч тривав 55 хвилин. Українка 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 із 8 брейк-пойнтів.
Tashkent Open – International
Ташкент, Узбекистан
Призовий фонд - $250,000
Третє коло, 26 вересня
Катаріна Завацька – Анна Калінська 6:0, 6:2
Раніше, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.
Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.