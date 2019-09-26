Українка віддала росіянці лише два гейми

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (142 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.

Українка у двох сетах розгромила представницю Росії Анну Калінську (116 WTA).

Матч тривав 55 хвилин. Українка 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

Tashkent Open – International

Ташкент, Узбекистан

Призовий фонд - $250,000

Третє коло, 26 вересня

Катаріна Завацька – Анна Калінська 6:0, 6:2

Раніше, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.

Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.