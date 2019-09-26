Костюк - Еррані: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (182) у матчі 2 кола BBVA OPEN CIUDAD DE VALENCIA, з призовим фондом $60,000, зіграє з екс-п'ятою ракеткою світу Сарою Еррані (251).

Гру відбудеться 26 вересня, на першому корті третім запуском.

Орієнтовний початок поєдинку 15:30 за київським часом.

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32-річна італійка є володарем 9 титулів WTA та фіналсткою Roland Garros-2014. 17-річна киянка є тріумфаторкою юніорського Australian Open- 2017. Також в активі українки виграний турнір серії ITF у Берні в 2018 році.

У 1 колі Костюк впевнено перемогла Менді Мінеллу (6:3, 6:1).

На минулому тижні Костюк пробилася до фіналу турніру в Сен-Мало, де поступилася росіянці Грачовій. Завдяки виступу в фіналі Костюк піднялася одразу на 33 сходинки в рейтингу WTA.