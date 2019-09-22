Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк поступилася росіянці Варварі Грачовій у фінал турніру ITF World Tennis Tour у Сен-Мало.
Поєдинок тривав півтори години.
У стартовому сеті українка поступалася 1:3, після чого зуміла зрівняти рахунок, але наступні три гейми виграла представниця Росії.
У другому сеті Костюк також програвала з рахунком 1:3, потім виграла свою подачу, але не змогла реалізувати два брейк-поінта і програла 12 розіграшів поспіль.
Турнір ITF W60+H
$60,000, Ґрунт
Сен-Мало, Фінал
Марта Костюк (Україна, 215) - Варвара Грачова (Росія, 176) 3:6, 2:6
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