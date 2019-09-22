Марта програла другий фінальний матч в цьому році

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася росіянці Варварі Грачовій у фінал турніру ITF World Tennis Tour у Сен-Мало.

Поєдинок тривав півтори години.

У стартовому сеті українка поступалася 1:3, після чого зуміла зрівняти рахунок, але наступні три гейми виграла представниця Росії.

У другому сеті Костюк також програвала з рахунком 1:3, потім виграла свою подачу, але не змогла реалізувати два брейк-поінта і програла 12 розіграшів поспіль.

Турнір ITF W60+H

$60,000, Ґрунт

Сен-Мало, Фінал

Марта Костюк (Україна, 215) - Варвара Грачова (Росія, 176) 3:6, 2:6

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