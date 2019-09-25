Впевнена перемога Костюк

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF в іспанській Валенсії 17-річна українка Марта Костюкв двох сетах здолала 33-річну Менді Мінеллі з Люксембургу (№174 WTA).

У другому колі Костюк змагатиметься проти переможниці матчу Рішель Хогенкамп (Нідерланди) - Сара Еррані (Італія).

Турнір ITF

Валенсія (Іспанія)

Призовий фонд - $60,000

Перше коло, 25 вересня

Марта Костюк (Україна) - Менді Мінелла (Люксембург) 6:3, 6:1

Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.

Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.