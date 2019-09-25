Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру ITF в іспанській Валенсії 17-річна українка Марта Костюкв двох сетах здолала 33-річну Менді Мінеллі з Люксембургу (№174 WTA).
У другому колі Костюк змагатиметься проти переможниці матчу Рішель Хогенкамп (Нідерланди) - Сара Еррані (Італія).
Турнір ITF
Валенсія (Іспанія)
Призовий фонд - $60,000
Перше коло, 25 вересня
Марта Костюк (Україна) - Менді Мінелла (Люксембург) 6:3, 6:1
Раніше, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.
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