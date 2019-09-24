Світоліна зіграє проти росіянки Кузнєцової у 1/8 фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open

У третьому колі на нас чекає україно-російське протистояння

Джерело - Чемпіон.

В 1/8фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open, який відбувається в Китаї, Еліна Світоліна зійдеться проти екс-другої ракетки світу росіянки Світлани Кузнєцової.

У матчі 2 кола Еліна впевнено перемогла колишню першу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу (7:5, 6:2).

Гра відбудеться 26 вересня. Час поєдинку ще не визначений.

Раніше тенісистки тричі зустрічалися між собою. Перевага на боці українки - 2:1. Світоліна перемагала росіянку у 1 колі Australian Open-2014 (6:3,6:3) і в Цинциннаті у 2018 році (7-6(1) 4-6 6-4). Єдина перемога Кузнєцової датована 2016 роком. Тоді, у півфіналі Кубку Кремля, росіянка здобула перемогу в 3 сетах (6-1 6-7(2) 6-4). Зазначимо, що усі три зустрічі тенісистки зіграли на харді.

Нагадаємо, Даяна Ястремська також пробилася в 1/8 фіналу в Ухані, де зіграє з переможницею пари Плішкова - Анісімова.