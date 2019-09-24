Світоліна - Кузнєцова: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє проти росіянки Свєтлани Кузнєцовой (69) в 1/8 фіналу турніру в китайському Ухані.

Гру заплановано на 25 вересня.

Орієнтовний початок о 7:30 за київським часом.

У 2 колі Світоліна впевнено перемогла Мугурусу, а Кузнєцова у 2 сетах виграла в Шуей Се (6:2,7:6(5)).

Раніше тенісистки тричі грали між собою. Перевага на боці українки - 2:1.

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Кузнєцова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Також у матчі 1/8 фіналу Даяна Ястремська поміряється силами з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою.